Лукашенко поговорит с Путиным о санкциях и проблемах в отношениях двух стран

08:58 Источник: РОСБАЛТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перечислил темы предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает БелТА, на повестке дня будут прежде всего экономические вопросы и детали сотрудничества двух стран.

Лукашенко отметил, что РФ — основной торговый партнер Белоруссии, однако отношения между ними «не без проблем».

Также будет обсуждаться «западная санкционная политика, направленная против Белоруссии и России».

Помимо этого, на переговорах может быть поднят вопрос госдолга Минска перед Москвой и инцидента с самолетом Ryanair.