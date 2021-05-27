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Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»

09:00 27.05.2021 Источник: РБК

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права. Об этом он заявил в ходе посещения миссии наблюдателей ЕС в Грузии, передает агентство PAP.

«Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором», — сказал он. По словам польского президента, действия России «приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения».

По утверждению президента, если бы российская сторона соблюдала международное право, «таких ситуаций, как создание этой территории, оккупированной Россией, что называется Цхинвальским регионом, никогда бы не произошло».  РБК

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