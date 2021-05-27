СП указала на минимальное за 10 лет исполнение плана приватизации

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнение плана приватизации федерального имущества в 2017-2019 годах оказалось минимальным за последние 10 лет: было приватизировано порядка четверти запланированных активов, говорится в материалах Счетной палаты РФ.

"В 2017-2019 годах исполнение прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества оказалось минимальным за последние 10 лет. Приватизировано порядка четверти запланированных активов: 25% пакетов акций/долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, 22% ФГУП и 23% объектов имущества государственной казны", - сообщает ведомство.

Причины низкой результативности выполнения плана приватизации Счетная палата видит в недостатках формирования плана и координации участников приватизационных процедур, отсутствии предпродажной подготовки, низкой инвестиционной привлекательности реализуемых активов. В частности, по данным ведомства, за три года в план приватизации 58 раз вносились изменения.

"В 2017-2019 годах в прогнозный план приватизации 58 раз вносились изменения. Приватизация 21 пакета акций была приостановлена. В план включались объекты, приватизация которых была невозможна в силу различных причин. Кроме того, анализ выявил случаи продажи обществ при отсутствии регистрации прав на недвижимое имущество, а также случаи доведения до участников торгов недостоверной информации о составе имущества, что снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей", - сказал на коллегии по итогам анализа аудитор Андрей Батуркин, слова которого приводятся в сообщении.

Всего в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества за период 2017-2019 годов поступило 40,8 млрд рублей или 82,3% бюджетных назначений. В 2017 году они составили 15,1 млрд рублей, а в 2019 году - снизились до 12,1 млрд рублей.

Фактические темпы приватизации недостаточны для достижения поставленной правительством цели повышения темпов экономического развития за счет сведения к минимуму участия государства в деятельности коммерческих компаний на конкурентных рынках к 2024 году, заявил Батуркин.