В Пентагоне отказались называть Россию "врагом"
09:32 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никто в Пентагоне не называет Россию "врагом" США и НАТО. Об этом заявил в среду пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, комментируя предстоящие учения военных инженеров Сербии и России, которую один из репортеров назвал "врагом" НАТО.
"Никто [в Пентагоне] не называет Россию врагом, это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России", - сказал он.
Говоря об учениях России и Сербии, которая является участницей программы альянса "Партнерство ради мира", Кирби отметил, что не располагает подробностями на этот счет. "Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения", - добавил он. При этом представитель Пентагона подчеркнул, что США ценят участие Сербии в программе "Партнерство ради мира".
В среду в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил России прибыли в Сербию для участия в учениях, которые продлятся до 11 июня.
Сербия, которая формально хочет присоединиться к ЕС, объявила военный нейтралитет в 2006 году и присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира". Руководство Сербии против членства в западном военном альянсе, хотя большинство ее соседей входят в НАТО.
НОВОСТИ
- 10:20 27.05.2021
- В Госдуме предлагают дать выпускникам право выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом
- 10:05 27.05.2021
- Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно - Путин
- 10:00 27.05.2021
- Военные пообещали освободить президента и премьер-министра Мали
- 09:20 27.05.2021
- Береговая охрана Японии заявила, что может задержать российское судно "Амур"
- 09:05 27.05.2021
- СП указала на минимальное за 10 лет исполнение плана приватизации
- 09:00 27.05.2021
- Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»
- 08:58 27.05.2021
- Лукашенко поговорит с Путиным о санкциях и проблемах в отношениях двух стран
- 08:50 27.05.2021
- Украина вводит санкции против 11 российских актеров и музыкантов и требует того же от США и стран ЕС
- 08:44 27.05.2021
- Посольство Чехии в Москве увольняет 79 россиян, работавших в "Чешском доме"
- 08:36 27.05.2021
- Россияне одолели датчан на чемпионате мира по хоккею
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать