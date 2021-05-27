Военные пообещали освободить президента и премьер-министра Мали
10:00 27.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Глава военного совета Мали пообещал освободить президента и премьер-министра. По выражению чиновника, это произойдет после их отставки и будет сделано постепенно. Никаких сроков он не назвал.
В свою очередь, Совет безопасности ООН призывает немедленно освободить главу государства и руководителя кабинета министров. В международной организации отмечают, что в стране должен возобновиться переходный период под руководством гражданских лиц.
Президента и премьера в понедельник вечером насильно вывезли на военную базу после того, как группа военных не согласилась с обновленным составом правительства. Это уже второй государственный переворот в западноафриканской республике за последние 9 месяцев. Эхо Москвы
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