Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно - Путин
10:05 27.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Президент России привился от коронавируса весной. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую вкололи ему медики. Эхо Москвы
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