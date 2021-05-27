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НОВОСТИ

Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно - Путин

10:05 27.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя.

Президент России привился от коронавируса весной. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую вкололи ему медики.  Эхо Москвы

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