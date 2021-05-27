В Госдуме предлагают дать выпускникам право выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом
10:20 27.05.2021 Источник: Газета.Ru
В Госдуме предлагают разрешить школьникам выбор между ЕГЭ и экзаменом в традиционной форме. Об этом «Газете.Ru» сообщил первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин.
«Мы предлагаем право выбора для выпускника и для абитуриента между единым госэкзаменом и классическим экзаменом, который сейчас называется ГВЭ - Государственный выпускной экзамен», — заявил он.
Соответствующий законопроект депутат намерен внести в осеннюю сессию, если попадет в новый думский созыв.
Напомним, в понедельник, 31 мая начинается основной этап кампании ЕГЭ-2021. В этом году выпускники, которые не собираются поступать в вузы, могут выбрать для сдачи ГВЭ.
НОВОСТИ
- 10:05 27.05.2021
- Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно - Путин
- 10:00 27.05.2021
- Военные пообещали освободить президента и премьер-министра Мали
- 09:32 27.05.2021
- В Пентагоне отказались называть Россию "врагом"
- 09:20 27.05.2021
- Береговая охрана Японии заявила, что может задержать российское судно "Амур"
- 09:05 27.05.2021
- СП указала на минимальное за 10 лет исполнение плана приватизации
- 09:00 27.05.2021
- Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»
- 08:58 27.05.2021
- Лукашенко поговорит с Путиным о санкциях и проблемах в отношениях двух стран
- 08:50 27.05.2021
- Украина вводит санкции против 11 российских актеров и музыкантов и требует того же от США и стран ЕС
- 08:44 27.05.2021
- Посольство Чехии в Москве увольняет 79 россиян, работавших в "Чешском доме"
- 08:36 27.05.2021
- Россияне одолели датчан на чемпионате мира по хоккею
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать