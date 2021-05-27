В Госдуме предлагают дать выпускникам право выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом

10:20 Источник: Газета.Ru

В Госдуме предлагают разрешить школьникам выбор между ЕГЭ и экзаменом в традиционной форме. Об этом «Газете.Ru» сообщил первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин.

«Мы предлагаем право выбора для выпускника и для абитуриента между единым госэкзаменом и классическим экзаменом, который сейчас называется ГВЭ - Государственный выпускной экзамен», — заявил он.

Соответствующий законопроект депутат намерен внести в осеннюю сессию, если попадет в новый думский созыв.

Напомним, в понедельник, 31 мая начинается основной этап кампании ЕГЭ-2021. В этом году выпускники, которые не собираются поступать в вузы, могут выбрать для сдачи ГВЭ.