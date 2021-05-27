Граждане могут требовать возмещения морального ущерба у курящих соседей - глава ВС РФ
10:32 27.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Граждане могут требовать возмещения морального ущерба у курящих соседей, если им мешает табачный дым. Об этом заявил глава ВС Вячеслав Лебедев. По его словам, суд может уменьшить размер компенсации «при условии, что причинение вреда не являлось умышленным».
С 1 июня 2013 года в России вступил в силу антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах, в том числе в подъездах жилых домов и на лестничных клетках. Эхо Москвы
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