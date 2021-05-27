Суд отменил оправдательный приговор врачам по делу о смерти младенца в Калининграде

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор бывшей и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу о смерти младенца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционное представление на приговор Калининградского областного суда удовлетворено", - сказал собеседник агентства.