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Суд отменил оправдательный приговор врачам по делу о смерти младенца в Калининграде

11:00 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор бывшей и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу о смерти младенца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционное представление на приговор Калининградского областного суда удовлетворено", - сказал собеседник агентства.

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