Во Франции задержали четырех уроженцев России

11:05 Источник: Эхо Москвы

Во Франции задержаны четыре уроженца России. Как передает AFP, все они — выходцы с Северного Кавказа, минимум трое из них — из Чечни, им от 16 до 18 лет. Как пишет France Info, задержанных подозревают в подготовке теракта, цель которого не уточняется. Эхо Москвы