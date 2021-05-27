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НОВОСТИ

Во Франции задержали четырех уроженцев России

11:05 27.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Во Франции задержаны четыре уроженца России. Как передает AFP, все они — выходцы с Северного Кавказа, минимум трое из них — из Чечни, им от 16 до 18 лет. Как пишет France Info, задержанных подозревают в подготовке теракта, цель которого не уточняется.  Эхо Москвы

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