Российский ВВП может вернуться к допандемическому уровню к середине года - Набиуллина
11:20 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России допускает, что ВВП РФ вернется к допандемическому уровню к середине текущего года. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть к середине года, российский ВВП вернется на допандемические уровни", - сказала она.
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