Российский ВВП может вернуться к допандемическому уровню к середине года - Набиуллина

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России допускает, что ВВП РФ вернется к допандемическому уровню к середине текущего года. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть к середине года, российский ВВП вернется на допандемические уровни", - сказала она.