Пашинян считает похищением взятие в плен армянских военных Азербайджаном
11:32 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взятие в плен шестерых армянских военных ВС Азербайджана можно считать похищением, поскольку они были захвачены во время минирования приграничной линии с установкой предупредительных знаков. Об этом в четверг на заседании правительства заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
"Хочу подчеркнуть, что армянские военнослужащие находились на суверенной территории Армении, они минировали приграничную линию и устанавливали предупредительные знаки не в диверсионных целях. Одно ясно, что это не пленение наших солдат - это похищение с территории Армении", - заявил он.
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