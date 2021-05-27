Пашинян считает похищением взятие в плен армянских военных Азербайджаном

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взятие в плен шестерых армянских военных ВС Азербайджана можно считать похищением, поскольку они были захвачены во время минирования приграничной линии с установкой предупредительных знаков. Об этом в четверг на заседании правительства заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Хочу подчеркнуть, что армянские военнослужащие находились на суверенной территории Армении, они минировали приграничную линию и устанавливали предупредительные знаки не в диверсионных целях. Одно ясно, что это не пленение наших солдат - это похищение с территории Армении", - заявил он.