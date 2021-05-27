В России выявили 9 039 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 039, до 5 035 207. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 759. Всего уже выздоровели 4 651 849 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 92,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 402 против 406 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 120 002 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,38%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 13:32 27.05.2021
- В Кремле переадресовали авиационным властям РФ вопрос о ситуации с рейсом Air France
- 13:20 27.05.2021
- Песков назвал "извинения" Путина перед Лукашенко фигурой речи
- 13:05 27.05.2021
- Газовый экспорт из России через 20 лет утратит прежнее значение, заявил президент Австрии
- 13:00 27.05.2021
- «Открытая Россия» прекращает свою деятельность
- 12:32 27.05.2021
- Швейцария отказалась заключать рамочное соглашение об отношениях с ЕС
- 12:20 27.05.2021
- Две трети сторонников республиканцев не считают легитимной победу Байдена на выборах
- 12:05 27.05.2021
- Большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей - ЦБ РФ
- 11:32 27.05.2021
- Пашинян считает похищением взятие в плен армянских военных Азербайджаном
- 11:27 27.05.2021
- Сбер представит прототип беспилотного электромобиля ФЛИП участникам Петербургского международного экономического форума
- 11:20 27.05.2021
- Российский ВВП может вернуться к допандемическому уровню к середине года - Набиуллина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать