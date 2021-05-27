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В России выявили 9 039 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 039, до 5 035 207. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 759. Всего уже выздоровели 4 651 849 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 92,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 402 против 406 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 120 002 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,38%, следует из данных штаба.

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