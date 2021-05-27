0
0
153
НОВОСТИ

Большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей - ЦБ РФ

12:05 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Подавляющее большинство заемщиков благополучно вернулось в график платежей", - сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 27.05.2021
В Кремле переадресовали авиационным властям РФ вопрос о ситуации с рейсом Air France
0
12
13:20 27.05.2021
Песков назвал "извинения" Путина перед Лукашенко фигурой речи
0
53
13:05 27.05.2021
Газовый экспорт из России через 20 лет утратит прежнее значение, заявил президент Австрии
0
78
13:00 27.05.2021
«Открытая Россия» прекращает свою деятельность
0
131
12:32 27.05.2021
Швейцария отказалась заключать рамочное соглашение об отношениях с ЕС
0
159
12:20 27.05.2021
Две трети сторонников республиканцев не считают легитимной победу Байдена на выборах
0
144
12:00 27.05.2021
В России выявили 9 039 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
173
11:32 27.05.2021
Пашинян считает похищением взятие в плен армянских военных Азербайджаном
0
220
11:27 27.05.2021
Сбер представит прототип беспилотного электромобиля ФЛИП участникам Петербургского международного экономического форума
0
188
11:20 27.05.2021
Российский ВВП может вернуться к допандемическому уровню к середине года - Набиуллина
0
216

Возврат к списку