Большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей - ЦБ РФ
12:05 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подавляющее большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Подавляющее большинство заемщиков благополучно вернулось в график платежей", - сказала она.
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