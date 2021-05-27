Большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей - ЦБ РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Подавляющее большинство заемщиков благополучно вернулось в график платежей", - сказала она.