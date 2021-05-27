Швейцария отказалась заключать рамочное соглашение об отношениях с ЕС

12:32 Источник: Эхо Москвы

Швейцария отказалась заключать рамочное соглашение об отношениях с Евросоюзом, переговоры по которому шли семь лет. Об этом написал в своем твиттере вице-канцлер швейцарского правительства Анре Симонацци. Это произошло из-за разногласий по вопросу о свободном перемещении людей. В Швейцарии опасаются, что в случае подписания соглашения им пришлось бы взять на себя выплату социальной помощи гражданам стран Евросоюза. Там исходят из того, что принцип свободного перемещения должен применяться только к работающим людям, а не получателям социальных выплат.

В Швейцарии живет около двух миллионов граждан стран Евросоюза. Еще сотни тысяч каждый день приезжают туда на работу из приграничных районов других стран. Эхо Москвы