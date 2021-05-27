0
0
154
НОВОСТИ

Швейцария отказалась заключать рамочное соглашение об отношениях с ЕС

12:32 27.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Швейцария отказалась заключать рамочное соглашение об отношениях с Евросоюзом, переговоры по которому шли семь лет. Об этом написал в своем твиттере вице-канцлер швейцарского правительства Анре Симонацци. Это произошло из-за разногласий по вопросу о свободном перемещении людей. В Швейцарии опасаются, что в случае подписания соглашения им пришлось бы взять на себя выплату социальной помощи гражданам стран Евросоюза. Там исходят из того, что принцип свободного перемещения должен применяться только к работающим людям, а не получателям социальных выплат.

В Швейцарии живет около двух миллионов граждан стран Евросоюза. Еще сотни тысяч каждый день приезжают туда на работу из приграничных районов других стран.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 27.05.2021
В Кремле переадресовали авиационным властям РФ вопрос о ситуации с рейсом Air France
0
12
13:20 27.05.2021
Песков назвал "извинения" Путина перед Лукашенко фигурой речи
0
53
13:05 27.05.2021
Газовый экспорт из России через 20 лет утратит прежнее значение, заявил президент Австрии
0
78
13:00 27.05.2021
«Открытая Россия» прекращает свою деятельность
0
131
12:20 27.05.2021
Две трети сторонников республиканцев не считают легитимной победу Байдена на выборах
0
144
12:05 27.05.2021
Большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей - ЦБ РФ
0
154
12:00 27.05.2021
В России выявили 9 039 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
173
11:32 27.05.2021
Пашинян считает похищением взятие в плен армянских военных Азербайджаном
0
220
11:27 27.05.2021
Сбер представит прототип беспилотного электромобиля ФЛИП участникам Петербургского международного экономического форума
0
188
11:20 27.05.2021
Российский ВВП может вернуться к допандемическому уровню к середине года - Набиуллина
0
216

Возврат к списку