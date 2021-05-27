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НОВОСТИ

«Открытая Россия» прекращает свою деятельность

13:00 27.05.2021 Источник: Коммерсант.ru

Организация «Открытая Россия» (связана с Михаилом Ходорковским) полностью прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах, чтобы защитить сторонников от уголовного преследования, сообщил “Ъ” исполнительный директор организации Андрей Пивоваров. Соответствующее решение принято сегодня руководством «Открытой России».

«Все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано — во избежание возможного преследования. Нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников»,— пояснил господин Пивоваров.

Как ранее писал “Ъ”, полиция связывает «Открытую Россию» с учрежденной Михаилом Ходорковским британской организацией Open Russia Civic Movement, чья деятельность в России была признана нежелательной.

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