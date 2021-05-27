Газовый экспорт из России через 20 лет утратит прежнее значение, заявил президент Австрии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт газа из России в долгосрочной перспективе - через 20 лет - станет для Запада менее важен, чем сегодня. С таким прогнозом выступил в четверг президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

"Я думаю, что в долгосрочной перспективе - говоря о долгосрочной, я имею в виду 20 лет, - некоторые вещи определенно изменятся. Значение экспорта нефти и газа уменьшится из-за наших (ЕС - прим. ТАСС) усилий в борьбе с климатическим кризисом. Это касается и России. Их газовый экспорт будет менее важен, чем сегодня", - сказал австрийский президент, выступая на дискуссии в представительстве Европейской комиссии в Вене вместе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.