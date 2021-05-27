Песков назвал "извинения" Путина перед Лукашенко фигурой речи

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "извинения" российского лидера Владимира Путина перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко фигурой речи и дипломатической корректностью.

"Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность", - сказал Песков журналистам в четверг, комментируя слова Лукашенко о том, что Владимир Путин якобы извинился перед ним за то, что обсуждал Белоруссию с президентом США Джо Байденом.

Представитель Кремля также уточнил, что обсуждение лидеров третьих стран "не совсем принято в международной практике" и назвал прозвучавшие в разговоре с Лукашенко слова президента РФ "скорее фигурой речи". "Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственные извинения", - подчеркнул пресс-секретарь президента.