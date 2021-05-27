Песков назвал "извинения" Путина перед Лукашенко фигурой речи
13:20 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "извинения" российского лидера Владимира Путина перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко фигурой речи и дипломатической корректностью.
"Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность", - сказал Песков журналистам в четверг, комментируя слова Лукашенко о том, что Владимир Путин якобы извинился перед ним за то, что обсуждал Белоруссию с президентом США Джо Байденом.
Представитель Кремля также уточнил, что обсуждение лидеров третьих стран "не совсем принято в международной практике" и назвал прозвучавшие в разговоре с Лукашенко слова президента РФ "скорее фигурой речи". "Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственные извинения", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
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