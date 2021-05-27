В Кремле переадресовали авиационным властям РФ вопрос о ситуации с рейсом Air France

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопросы авиационного трафика не входят в компетенцию администрации президента, за разъяснениями по вопросу с отменой авиакомпанией Air France рейса из Парижа в Москву следует обратиться к российским авиационным структурам. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, мы видели эти сообщения Air France, но администрация президента не занимается контролем авиационного трафика, поэтому мы рекомендуем вам все-таки адресовать этот вопрос нашим авиационным властям и обратиться туда за разъяснениями", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отмене рейса Air France из Парижа в Москву. В самой авиакомпании ранее сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.