В Кремле переадресовали авиационным властям РФ вопрос о ситуации с рейсом Air France
13:32 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопросы авиационного трафика не входят в компетенцию администрации президента, за разъяснениями по вопросу с отменой авиакомпанией Air France рейса из Парижа в Москву следует обратиться к российским авиационным структурам. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, мы видели эти сообщения Air France, но администрация президента не занимается контролем авиационного трафика, поэтому мы рекомендуем вам все-таки адресовать этот вопрос нашим авиационным властям и обратиться туда за разъяснениями", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об отмене рейса Air France из Парижа в Москву. В самой авиакомпании ранее сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.
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