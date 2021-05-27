Москва считает неприемлемыми заявления президента Польши в адрес России - Песков
14:00 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль считает неприемлемой риторику президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию "ненормальной страной". Москва ищет дружественных отношений со всеми соседями, включая Варшаву. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Россия - это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей".
"И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента [Польши Анджея Дуды], и не дает возможности им проявлять политическую мудрость", - отметил Песков.
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