Ракетные удары Израиля по Газе могут квалифицировать как военное преступление - комиссар ООН

14:12 Источник: Интерфакс

Верховный комиссар по правам человека ООН Мишель Бачелет заявила, что ракетные удары Израиля по Газе, которые привели к гибели гражданского населения, могут быть квалифицированы как военное преступление.

"Если такие нападения будут признаны неизбирательными и несоразмерными по своему воздействию на гражданских лиц и гражданские объекты, они могут быть представлены как военные преступления", - говорится в заявлении Бачелет.

Как ее словам, Управление верховного комиссара не нашло доказательств того, что удары наносились по военным объектам.

"Несмотря на заявления Израиля о том, что во многих из этих зданий размещались вооруженные группы, или что они использовались в военных целях, мы не увидели доказательств этого", - заявила Бачелет.