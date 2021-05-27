Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала"
14:32 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Француз Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера испанского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.
В прошедшем сезоне "Реал" под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси".
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