Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала"

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Француз Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера испанского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

В прошедшем сезоне "Реал" под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси".