Учителям не нужно сдавать тест на коронавирус перед ЕГЭ - Рособрнадзор

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учителям не нужно сдавать тест на коронавирус перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), заявили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"Такого требования у нас нет", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос об обязательном тестировании на ковид перед ЕГЭ.

Кроме того, справка о вакцинации также не будет требоваться от учителей перед ЕГЭ, заявил в четверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной экзамену. "Никакой установки на обязательную вакцинацию организаторов экзаменов нет и не будет", - сказал Музаев.