0
0
7
НОВОСТИ

Учителям не нужно сдавать тест на коронавирус перед ЕГЭ - Рособрнадзор

15:00 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учителям не нужно сдавать тест на коронавирус перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), заявили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"Такого требования у нас нет", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос об обязательном тестировании на ковид перед ЕГЭ.

Кроме того, справка о вакцинации также не будет требоваться от учителей перед ЕГЭ, заявил в четверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной экзамену. "Никакой установки на обязательную вакцинацию организаторов экзаменов нет и не будет", - сказал Музаев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:23 26.05.2021
"Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку
0
119
18:50 26.05.2021
Украина не понимает, почему ее не позвали на саммит НАТО
0
144
13:00 26.05.2021
Войска США покинут Афганистан раньше предполагаемого срока
0
168
16:12 25.05.2021
Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются - Путин
0
244
14:32 25.05.2021
Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины
0
244
18:00 24.05.2021
МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
0
335
17:00 24.05.2021
Ракета ударила близ авиабазы с американскими военными в Ираке - AP
0
313
12:30 23.05.2021
Сербия получила от России танки и бронемашины в рамках военно-технической помощи
0
430
09:20 23.05.2021
ВС РФ имеют мало общего с Greenpeace, но знают, что Арктика тает - NYT
0
410
09:00 23.05.2021
Для Британии угрозой номер один является Россия - Минобороны Королевства
0
409

Возврат к списку