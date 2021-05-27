Глава КПРФ поддержал использование труда заключенных на стройках

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Зюганов поддержал использование труда заключённых на стройках.По мнению лидера КПРФ, преступники должны обеспечивать себя и помогать своим семьям. Об этом Геннадий Зюганов рассказал в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

«Вообще это исторический опыт. Откройте Библию и прочитайте, там главный лозунг коммунизма, в советское время изменили только одно слово: «Кто не работает, тот не ест». Я абсолютно с этим согласен. Откуда что возьмётся, если вы не будете работать. Человек совершил преступление, его посадили на зону, и что, его должны остальные кормить? Мало того, что он нарушил закон, общественный порядок, так ещё и сидишь за решёткой и нифига не делаешь. Поэтому это решение абсолютно верное. Что такое лишиться для человека всякой работы? Это огромное наказание. Человек в труде тренируется, ребёнок формируется в труде, а эти балбесы будут сидеть за решёткой и ничего не делать? Надо организовать это грамотно и разумно. Во-первых, будут с удовольствием работать, освоят новую профессию, будут иметь дополнительные средства, чтобы лучше питаться, помогать своим родственникам и детям, которые на свободе находятся. Решение абсолютно правильное».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин допустил использование труда заключённых на стройках. Он сослался на советский опыт.