Более 40% дорог, зданий в арктической мерзлоте повреждено из-за изменений климата - Козлов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменение климата привело к тому, что более 40% объектов инфраструктуры в зоне многолетней мерзлоты в Арктике деформировано. Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Проблемы возникают при строительстве железных и автомобильных дорог. По оценкам, более 40% оснований зданий и сооружений в криолитозоне уже имеют деформации", - сообщил он на XI Невском международном экологическом конгрессе в четверг.