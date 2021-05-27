Сообщение о минировании самолета Ryanair отправили после его разворота в Минск - провайдер
16:00 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair было отправлено уже после его разворота в сторону Белоруссии. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.
"Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения [властей] Белоруссии соответствуют действительности", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что интернет-провайдер "будет оказывать поддержку европейским властям в расследовании инцидента после получения соответствующего юридического запроса".
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