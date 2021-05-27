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В РФ появятся штрафы за необоснованный сбор персональных данных с покупателей - Мишустин

16:12 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ планирует ввести штрафы за необоснованный сбор с покупателей персональных данных. Эта норма предусматривается в поправках к действующему законодательству, которые на заседании кабинета министров в четверг предложил обсудить премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство разработало изменения в закон о защите прав потребителей, чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг", - сказал председатель правительства.

По его словам, планируется ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных. "Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях мы сегодня рассмотрим", - сказал Мишустин.

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