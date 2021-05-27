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Глава Рособрнадзора сообщил, что получил "четверку" на пробном ЕГЭ по русскому языку

16:32 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что попробовал лично сдать пробный Единый государственный экзамен по русскому языку и получил оценку не ниже "четверки". Об это он рассказал в четверг на пресс- конференции, посвященной ЕГЭ.

"Я считаю, что русский язык в прошлом было проще сдать, чем сейчас. Это мое личное убеждение, потому что я пошел и попробовал сдать лично Единый государственный экзамен. <…> Дописать мне не дали журналисты. Сочинение я не успел дописать, но не "тройку" я получил точно. Задания с коротким ответом я, к своему удивлению, решил, и эти три задания мне были зачтены. Ниже "четверки" по критериям оценивания я не получил", - сказал он.

Глава Рособрнадзора рассказал, что на написание экзамена ему было выделено 30 минут, при этом необходимо было выполнить три задания из первой части и развернутую часть - сочинение. Тема была посвящена Победе. Музаев отметил, что получил большое удовольствие от процедуры сдачи экзамена. "Мне как выпускнику, не сдававшему ЕГЭ, было интересно посмотреть эту процедуру, насколько она отличается от прошлых экзаменов", - добавил он.

Всероссийская акция "На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями" в марте-апреле 2001 года прошла практически во всех регионах России. Более 106 тысяч родителей школьников смогли на личном опыте познакомиться с процедурой ЕГЭ и попробовать свои силы в написании экзаменационной работы по русскому языку. Старт акции дал 16 марта руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Вместе с ним пробный экзамен сдавали российские фигуристки Ирина Слуцкая и Анастасия Гребенкина, эстрадная певица Татьяна Лихачева, актер театра и кино Роман Печерский, депутат Госдумы Татьяна Касаева, родители московских школьников и журналисты.

Почти 3 100 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) было открыто для родителей по всей стране - более половины от общего числа ППЭ, которые примут выпускников во время проведения ЕГЭ-2021. В них родители прошли через все процедуры экзамена, узнали, каковы правила проведения ЕГЭ, как проходит регистрация, печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, как осуществляется контроль за соблюдением порядка проведения экзаменов, какие противоэпидемиологические меры применяются при организации ЕГЭ.

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