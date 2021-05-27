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НОВОСТИ

Почти 17 млн россиян получили прививку первой дозой вакцины от ковида - Мурашко

17:12 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 17 млн россиян уже получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом заявил журналистам в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Почти 17 млн [россиян провакцинированы] первым компонентом", - сказал он.

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