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В Совете матерей призвали не перекладывать ответственность на родителей за трагедию в Казани

17:32 27.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Совете матерей после слов Бастрыкина призвали не перекладывать ответственность на родителей за трагедию в Казани. Ранее глава СК заявил, что отсутствие оплаты за охрану школы стало причиной гибели детей.

Глава Совета матерей Татьяна Буцкая в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» высказала мнение, что отсутствие охраны — это далеко не первостепенная причина, приведшая к нападению Ильназа Галявиев на гимназию №175. Она призвала не винить родителей.

«Это была череда ситуаций, каждая из которых привела к трагедии. Отсутствие достойной охраны — это один из пунктов, но нельзя всю ответственность за трагедию перекладывать на родителей. Давайте начнём с того, что человек сейчас обследуется психиатрами и явно там были отклонения. Он смог приобрести огнестрельное оружие. Давайте лучше подумаем о том, что у нас сейчас нельзя положить человека на обследование в психиатрическую больницу, пока он сам не подпишет на то согласие. Конечно, к охране школы есть вопросы, но точно нельзя говорить, что единственная причина трагедии в этом».

По мнению Буцкой, родители в принципе не должны беспокоиться о безопасности в школах.

«Я вообще не считаю, что родители должны дополнительно задумываться о состоянии безопасности своего ребёнка, когда они его отводят в государственное учебное заведение. Школа, особенно государственная — это априори место должно быть безопасным для ребёнка. Если мы говорим, что должны собирать с родителей деньги за охрану, то какой шаг дальше? За что мы будем ещё собирать деньги? Фантазия может развиваться куда угодно. Конечно, нет».

Глава СКР выступил сегодня с заявлением об инциденте в казанской гимназии. «Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" — "Родители были против".— "Почему?" Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», – приводит «Известия» слова Бастрыкина.

11 мая бывший ученик гимназии № 175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе. Погибли девять человек, 23 пострадали.

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