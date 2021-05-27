Армия РФ должна быть компактной, но эффективной - Путин

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Современная российская армия должна быть компактной, но при этом демонстрировать эффективность, уверен президент РФ Владимир Путин. Для этого, по его оценке, необходимо развивать военно- транспортную авиацию.

"Для нашей страны с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это (развитие военно- транспортной авиации Воздушно-космических сил - прим. ТАСС) имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций", - сказал глава государства, открывая в четверг заключительное совещание из серии встреч, посвященных оборонной тематике.