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Украина будет требовать экстрадиции Януковича из России

20:00 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина будет вновь требовать экстрадиции экс-президента страны Виктора Януковича из России, несмотря на то, что ранее на это уже был получен отказ. Об этом заявила глава ведомства Ирина Венедиктова в интервью телеканалу "Украина-24".

"Мы подавали на экстрадицию [Януковича], Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию", - подчеркнула она.

Венедиктова также добавила, что в украинский госбюджет ранее поступили так называемые деньги Януковича - 1,5 млрд долларов, однако пока в связи с этой суммой длится судебное разбирательство. "1,5 млрд долларов "зашли" в госбюджет. У нас идет судебное дело относительно этих 1,5 млрд долларов", - сообщила она и подчеркнула, что деньги "зашли" в госбюджет, но главное, чтобы они не "вышли".

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