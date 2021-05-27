Сбербанк поможет Пермскому краю преобразовать приоритетные отрасли экономики и социальной сферы

20:30

Сбербанк и правительство Пермского края заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Документ нацелен на долгосрочное сотрудничество в части преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы региона.

Планируется совместное внедрение и развитие в Пермском крае новых цифровых технологий в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач.

Стороны будут взаимодействовать в рамках исполнения федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Пермском крае).

Намечено также сотрудничество в реализации образовательных программ.

«Пермский край – совершенно уникальный край с точки зрения потенциала. У Сбера помимо традиционной банковской деятельности там огромное количество проектов. И сегодня мы с губернатором обсудили, что их станет еще больше, тех проектов, которые будем реализовывать совместно, – сообщил Герман Греф. – Мы договорились о широкой программе взаимодействия в сфере цифровизации, использования наших мощностей по образованию в части цифровой грамотности, подготовки менеджеров, предоставления наших платформ для разработки региональной цифровой платформы. Отдельная тема – подготовка к юбилею Перми, мы тоже в нем будем принимать участие и как спонсор, и как коммерческая организация».

«Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Пермским краем. Мы видим активного партнера, который старается построить системно всю работу по привлечению инвестиций в край, поэтому с удовольствием будем сотрудничать», – подчеркнул Герман Греф.

«Заключение долгосрочного соглашения с одним из лидеров рынка цифровых технологий в стране открывает новые возможности для региона. Именно поэтому соглашение касается развития цифровизации – внедрения и развития в Пермском крае новых продуктов и автоматизированных систем в разных сферах нашей жизни, – отметил Дмитрий Махонин. – В том числе рассматриваем возможность использования цифровой платформы Сбера для размещения наших сервисов и в сфере образования, и в сфере развития городской среды. И это, на мой взгляд, главное, потому что от качественной цифровизации процессов зависит комфорт людей. Например, сегодня обсуждали реализацию нашей транспортной реформы. Благодаря системе скидок за проезд на городских маршрутах при безналичной оплате, действующей у нас в Перми, мы заняли второе место среди регионов по числу транзакций. Дальше планируем внедрять сервис СберТройка, который позволяет при высокой загрузке транспорта направлять на маршруты дополнительные автобусы и снижать число рейсов там, где нет пассажиров. Это возможность при низкой наполняемости заменять автобусы транспортными средствами другой вместимости – все это поможет создать более комфортные условия для жителей региона. Для нас важно быть передовыми в этом и других направлениях».

«Сбербанк давно и много инвестирует в Пермский край, так как многие крупные компании и промышленные предприятия реализуют свои крупные инвестиционные проекты при его финансовой поддержке», – добавил Дмитрий Махонин.