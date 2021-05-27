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Мицотакис заявил, что у Греции нет данных о слежке за Протасевичем и "агентах" в самолете

20:40 27.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у Афин нет никаких свидетельств присутствия сотрудников спецслужб в самолете авиакомпании Ryanair, на котором летел задержанный в Белоруссии активист Роман Протасевич.

"Насколько мы знаем - на основе работы, которую мы проделали, а мы, разумеется, работаем вместе со спецслужбами, - нет никакого свидетельства о том, что на борту были агенты", - сказал политик в опубликованном в четверг интервью немецкой газете "Бильд". Мицотакис отметил при этом, что "слышал много интересных шпионских теорий" касательно рейса Ryanair, перенаправленного в Минск. "Ни одну из них не удалось подтвердить. У нас нет совершенно никаких свидетельств того, что на борту самолета был агент или что за Протасевичем следили или его преследовали", - повторил премьер.

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