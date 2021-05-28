У США есть данные, которые могут позволить узнать происхождение коронавируса - NYT
09:00 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса нового типа. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.
По ее сведениям, у представителей разведки есть до сих пор не изученная информация по этой проблеме, для лучшего ее понимания необходим компьютерный анализ. Как отмечает издание, речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в Ухане и характер начала вспышки там коронавируса. Помимо этого в Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить разведывательные сети своих союзников для получения дополнительной информации о лаборатории и ее работе.
В распространенном в среду письменном заявлении от имени президента США Джо Байдена говорилось, что разведсообщество страны не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. В связи с этим Байден поручил спецслужбам США "вновь удвоить усилия" с целью изучения всех имеющихся данных и подготовки для него через 90 дней нового отчета. Глава Белого дома надеется, что это позволит "приблизиться к более четкому выводу".
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг заявил, что подобное поручение американского президента указывает на то, что "США не заботятся о фактах и истине, не заинтересованы в проведении серьезного, основанного на науке исследования источников происхождения коронавируса" и "используют эпидемию как инструмент для марания грязью, политических манипуляций и перекладывания вины".
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