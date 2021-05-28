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На президентских выборах в Сирии победил Башар Асад

09:05 28.05.2021 Источник: РБК

Президент Сирии Башар Асад победил на выборах главы государства, набрав более 95% голосов. Об этом объявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг, передает агентство SANA.

За Асада проголосовали 13,5 млн человек. Его соперники кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мараи и бывший депутат от социалистической партии Абдулла Саллум Абдулла получили 3,3 и 1,5% голосов соответственно.

Всего в выборах участвовали 14,2 млн сирийцев, явка составила 78%, сообщил спикер.

Асад избран на еще один семилетний срок.  РБК

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