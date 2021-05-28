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НОВОСТИ

Систему оплаты труда в здравоохранении планируют обновить к 2023 году

10:00 28.05.2021 Источник: Коммерсант.ru

Правительство планирует внедрить новую систему оплаты труда медработников не ранее 2023 года. Это следует из материалов к заседанию рабочей группы трехсторонней комиссии по трудовым отношениям (правительство, профсоюзы и работодатели), на котором обсуждались пилотные проекты Минтруда в сфере здравоохранения.

Ведомство планирует запустить их в ноябре 2021 года и по их результатам предложит правительству обновить систему оплаты труда и источники повышения зарплат. Цель — трансформировать систему оплаты так, чтобы ликвидировать возникновение дефицита медиков в отдельных регионах и сделать ее более прозрачной.  Коммерсантъ

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