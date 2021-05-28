Систему оплаты труда в здравоохранении планируют обновить к 2023 году
10:00 28.05.2021 Источник: Коммерсант.ru
Ведомство планирует запустить их в ноябре 2021 года и по их результатам предложит правительству обновить систему оплаты труда и источники повышения зарплат. Цель — трансформировать систему оплаты так, чтобы ликвидировать возникновение дефицита медиков в отдельных регионах и сделать ее более прозрачной. Коммерсантъ
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