Цепкало пообещал 11 млн евро за задержание Лукашенко
10:05 28.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Экс-кандидат в президенты Беларуси пообещал 11 млн евро за задержание Лукашенко. Обращение Валерия Цепкало размещено на ютьюб-канале оппозиционера. Объявленную сумму предполагается собрать по подписке. На сегодняшний день около 500 т человек пожертвовали на инициативу 39 тысяч евро. Сбор продолжится до 9 августа. Перед выборами в 202 году Цепкало с семьей уехал в Европу, опасаясь уголовного преследования на родине. Эхо Москвы
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