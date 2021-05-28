В США назвали российский газ «самым грязным на Земле»
10:20 28.05.2021 Источник: РБК
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что не поддерживает решение администрации президента Джо Байдена не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Washington Examiner. По словам Грэнхолм, ее ведомство не участвовало в консультациях, посвященных ограничительным мерам против проекта.
Министр заявила, что выступает против завершения строительства трубопровода. «Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — сказала она. РБК
НОВОСТИ
- 11:00 28.05.2021
- Китай поздравляет Башара Асада с победой на выборах и поддерживает целостность Сирии - МИД
- 10:32 28.05.2021
- Менее четверти россиян верят в российскую экономику - опрос
- 10:25 28.05.2021
- Москва прошла сертификацию по стандарту ISO 37122 в числе первых 10 городов мира – Собянин
- 10:05 28.05.2021
- Цепкало пообещал 11 млн евро за задержание Лукашенко
- 10:00 28.05.2021
- Систему оплаты труда в здравоохранении планируют обновить к 2023 году
- 09:32 28.05.2021
- Исследование назвало Китай самой курящей страной мира, РФ и США - в первой десятке
- 09:20 28.05.2021
- Вице-канцлер ФРГ обвинил Лукашенко в фальсификации угрозы минирования самолета Ryanair
- 09:05 28.05.2021
- На президентских выборах в Сирии победил Башар Асад
- 09:00 28.05.2021
- У США есть данные, которые могут позволить узнать происхождение коронавируса - NYT
- 22:40 27.05.2021
- Две трети украинцев считают неправильным решение Зеленского отказаться от торжеств 9 Мая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать