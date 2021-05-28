В США назвали российский газ «самым грязным на Земле»

10:20 Источник: РБК

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что не поддерживает решение администрации президента Джо Байдена не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Washington Examiner. По словам Грэнхолм, ее ведомство не участвовало в консультациях, посвященных ограничительным мерам против проекта.

Министр заявила, что выступает против завершения строительства трубопровода. «Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — сказала она. РБК