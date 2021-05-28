Москва прошла сертификацию по стандарту ISO 37122 в числе первых 10 городов мира – Собянин
10:25 28.05.2021
Москва развивается и будет развиваться как «умный город», уверен мэр Сергей Собянин. По его словам, российская столица получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ - показатели городских услуг и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества - показатели для умных городов».
"Стандарт ISO 37122 был утвержден совсем недавно, и Москва успешно прошла сертификацию по нему в числе первых десяти городов мира" , - написал мэр на своём сайте, отметив, что эксперты оценивали 80 показателей в основных отраслях городского хозяйства, отражающих эффективность внедрения «умных» технологий для повышения качества жизни горожан.
«Умный город» - это не о будущем, а о сегодняшнем дне. Об этом мы говорили на международном форуме Smart Cities, который в конце мая проходил в Москве. И, разумеется, получение сертификата ISO - не самоцель, а просто текущая оценка работы городских властей по внедрению технологий SmartCity, которая на этом не останавливается», - отметил Собянин, сообщив, что «умные» сервисы будут продолжать внедряться, что позволит сделать жизнь горожан более безопасной и комфортной.
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