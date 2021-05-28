Китай поздравляет Башара Асада с победой на выборах и поддерживает целостность Сирии - МИД
11:00 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти поздравляют Башара Асада с победой на президентских выборах в Сирии и выражают готовность оказывать содействие усилиям по защите суверенитета и территориальной целостности арабской республики. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Поздравляем Башара Асада с переизбранием на пост президента, - заявил он на регулярном брифинге. - Китай твердо поддерживает усилия Сирии, направленные на защиту ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности".
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