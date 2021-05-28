Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая - СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины с 00:00 (совпадает с мск) 29 мая.

"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Беларусь", - сообщил агентству РБК-Украина источник в правительстве.

Это значит, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом. По данным собеседника агентства, кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и украинскому регулятору в сфере гражданской авиации ("Украэрорух").

С 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Белоруссией в связи с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair ("Райанэйр"), следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, и задержанием пассажира этого самолета - одного из основателей Telegram-канала NEXTA ("Нехта"), признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича.

Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился Протасевич, который был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.