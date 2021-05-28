Российский газ по "Северному потоку" в 4 раза чище американского - Новак

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский газ, поставляемый в Европу по "Северному потоку", имеет углеродный след, который в 4 раза меньше, чем американский. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в 4 раза меньший углеродный след в пересчете на кВт ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов", - пояснил вице-премьер.