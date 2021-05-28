0
0
153
НОВОСТИ

Российский газ по "Северному потоку" в 4 раза чище американского - Новак

11:20 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский газ, поставляемый в Европу по "Северному потоку", имеет углеродный след, который в 4 раза меньше, чем американский. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в 4 раза меньший углеродный след в пересчете на кВт ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов", - пояснил вице-премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 28.05.2021
Ватные палочки и пластиковую посуду планируется запретить на уровне закона - Абрамченко
0
9
12:20 28.05.2021
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
0
48
12:05 28.05.2021
Всебелорусское собрание сможет объявлять импичмент президенту
0
51
12:00 28.05.2021
В России выявили 9 252 заразившихся коронавирусом за сутки
0
90
11:40 28.05.2021
Собянин увеличил до 36 лет предельный возраст получателей допвыплаты при рождении ребёнка
0
122
11:32 28.05.2021
Позиции азербайджанских ВС в Нахичевани обстреляны, есть раненый - Минобороны Азербайджана
0
134
11:05 28.05.2021
Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая - СМИ
0
179
11:00 28.05.2021
Китай поздравляет Башара Асада с победой на выборах и поддерживает целостность Сирии - МИД
0
168
10:32 28.05.2021
Менее четверти россиян верят в российскую экономику - опрос
0
218
10:25 28.05.2021
Москва прошла сертификацию по стандарту ISO 37122 в числе первых 10 городов мира – Собянин
0
207

Возврат к списку