Российский газ по "Северному потоку" в 4 раза чище американского - Новак
11:20 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский газ, поставляемый в Европу по "Северному потоку", имеет углеродный след, который в 4 раза меньше, чем американский. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в 4 раза меньший углеродный след в пересчете на кВт ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов", - пояснил вице-премьер.
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