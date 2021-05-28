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Позиции азербайджанских ВС в Нахичевани обстреляны, есть раненый - Минобороны Азербайджана

11:32 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Азербайджана сообщило в пятницу об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских ВС в Нахичевани, ранен один военнослужащий.

"В ночь с 27 на 28 мая позиции азербайджанской армии, расположенные близ населенного пункта Ашагы-Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики были обстреляны с нескольких направлений Вооруженными силами Армении. В результате ранение в плечо получил военнослужащий Эльхан Мурадов", - говорится в сообщении. Отмечается, что раненый госпитализирован, опасности для его жизни нет.

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