Позиции азербайджанских ВС в Нахичевани обстреляны, есть раненый - Минобороны Азербайджана

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Азербайджана сообщило в пятницу об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских ВС в Нахичевани, ранен один военнослужащий.

"В ночь с 27 на 28 мая позиции азербайджанской армии, расположенные близ населенного пункта Ашагы-Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики были обстреляны с нескольких направлений Вооруженными силами Армении. В результате ранение в плечо получил военнослужащий Эльхан Мурадов", - говорится в сообщении. Отмечается, что раненый госпитализирован, опасности для его жизни нет.