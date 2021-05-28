В России выявили 9 252 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 252, до 5 044 459, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 385, до 4 661 234. Доля выздоровевших, по данным штаба, составила 92,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 404 против 402 днем ранее, до 120 406. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,39%, следует из данных штаба.