0
0
118
НОВОСТИ

Собянин увеличил до 36 лет предельный возраст получателей допвыплаты при рождении ребёнка

11:40 28.05.2021

Возраст молодых родителей, которые могут получить дополнительную выплату при рождении ребёнка в Москве увеличен. Соответствующее постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным. Теперь подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которой оба супруга - москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет. Ранее это право имели лишь семьи в возрасте до 30 лет.

Кроме того, единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.

При рождении первого ребенка размер выплаты составит 90145 руб. (пять прожиточных минимумов), второго – 126203 руб. (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих - 180 290 руб. (10 прожиточных минимумов)

По сравнению с 2010 годом, размер выплат увеличился в 2,4 раза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 28.05.2021
Ватные палочки и пластиковую посуду планируется запретить на уровне закона - Абрамченко
0
9
12:20 28.05.2021
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
0
48
12:05 28.05.2021
Всебелорусское собрание сможет объявлять импичмент президенту
0
51
12:00 28.05.2021
В России выявили 9 252 заразившихся коронавирусом за сутки
0
90
11:32 28.05.2021
Позиции азербайджанских ВС в Нахичевани обстреляны, есть раненый - Минобороны Азербайджана
0
134
11:20 28.05.2021
Российский газ по "Северному потоку" в 4 раза чище американского - Новак
0
159
11:05 28.05.2021
Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая - СМИ
0
179
11:00 28.05.2021
Китай поздравляет Башара Асада с победой на выборах и поддерживает целостность Сирии - МИД
0
168
10:32 28.05.2021
Менее четверти россиян верят в российскую экономику - опрос
0
218
10:25 28.05.2021
Москва прошла сертификацию по стандарту ISO 37122 в числе первых 10 городов мира – Собянин
0
207

Возврат к списку