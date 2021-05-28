Собянин увеличил до 36 лет предельный возраст получателей допвыплаты при рождении ребёнка
11:40 28.05.2021
Возраст молодых родителей, которые могут получить дополнительную выплату при рождении ребёнка в Москве увеличен. Соответствующее постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным. Теперь подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которой оба супруга - москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет. Ранее это право имели лишь семьи в возрасте до 30 лет.
Кроме того, единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.
При рождении первого ребенка размер выплаты составит 90145 руб. (пять прожиточных минимумов), второго – 126203 руб. (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих - 180 290 руб. (10 прожиточных минимумов)
По сравнению с 2010 годом, размер выплат увеличился в 2,4 раза.
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