Всебелорусское собрание сможет объявлять импичмент президенту
12:05 28.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Всебелорусское народное собрание (ВНС) может быть наделено правом объявления импичмента президенту страны в случае совершения им госизмены либо тяжкого преступления. Об этом заявил в пятницу председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Петр Миклашевич.
"Предлагается перераспределить полномочия парламента к Всебелорусскому народному собранию по импичменту, то есть возможному смещению с должности президента Республики Беларусь. Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления", - отметил Миклашевич на заседании комиссии.
НОВОСТИ
- 12:32 28.05.2021
- Ватные палочки и пластиковую посуду планируется запретить на уровне закона - Абрамченко
- 12:20 28.05.2021
- Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
- 12:00 28.05.2021
- В России выявили 9 252 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:40 28.05.2021
- Собянин увеличил до 36 лет предельный возраст получателей допвыплаты при рождении ребёнка
- 11:32 28.05.2021
- Позиции азербайджанских ВС в Нахичевани обстреляны, есть раненый - Минобороны Азербайджана
- 11:20 28.05.2021
- Российский газ по "Северному потоку" в 4 раза чище американского - Новак
- 11:05 28.05.2021
- Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая - СМИ
- 11:00 28.05.2021
- Китай поздравляет Башара Асада с победой на выборах и поддерживает целостность Сирии - МИД
- 10:32 28.05.2021
- Менее четверти россиян верят в российскую экономику - опрос
- 10:25 28.05.2021
- Москва прошла сертификацию по стандарту ISO 37122 в числе первых 10 городов мира – Собянин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать