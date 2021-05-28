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Всебелорусское собрание сможет объявлять импичмент президенту

12:05 28.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Всебелорусское народное собрание (ВНС) может быть наделено правом объявления импичмента президенту страны в случае совершения им госизмены либо тяжкого преступления. Об этом заявил в пятницу председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

"Предлагается перераспределить полномочия парламента к Всебелорусскому народному собранию по импичменту, то есть возможному смещению с должности президента Республики Беларусь. Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления", - отметил Миклашевич на заседании комиссии.

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