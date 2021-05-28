Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
12:20 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз России не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке. Об этом говорится в сообщении министерства.
"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке", - отметили в министерстве.
По данным Минсельхоза, благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли, после активного роста цен производителей на куриные яйца в начале текущего года за последние несколько недель они значительно снизились. Так, по состоянию на 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц уменьшилась на 19,5%, второй категории - на 10,9%. Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры (фуражная пшеница, ячмень, кукуруза), а также на подсолнечный шрот, являющиеся основными компонентами кормов. Кроме того, в весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора - уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости, отметили в пресс-службе министерства.
"Сохранению стабильной ситуации в долгосрочной перспективе будут способствовать новые меры поддержки отрасли, разработанные Минсельхозом", - отмечается в сообщении. В частности, для предприятий птицеводства максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика увеличен с 1 млрд до 1,5 млрд рублей. Также появилась возможность пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц. Для обеспечения кормовой базы введены льготные краткосрочные кредиты животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот.
"Указанные меры позволят поддержать рентабельность производителей и сохранить их финансовую устойчивость", - заключили в министерстве.
Газета "Ведомости" написала в пятницу о том, что производители сообщили о риске дефицита яиц. По данным издания, из-за роста издержек они стали работать в убыток, и поэтому грозят сократить производство.
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