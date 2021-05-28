Филипп Киркоров принял участие в шоу Сбера «Король на районе»

12:50

Сбер провел 24-часовое шоу со звездой российского шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым «Король на районе». Оно транслировалось в прямом эфире в официальном сообществе Сбера ВКонтакте. Филипп Киркоров провел целые сутки в обычной квартире в одном из спальных районов Москвы, где выполнял челленджи и попробовал завоевать статус «короля района».

Помогала Киркорову флагманская подписка СберПрайм+ и другие сервисы Сбера. Артист мог воспользоваться всеми скидками и преимуществами от партнеров, оформить страховку в два клика, а также пообщаться с виртуальными ассистентами Салют. Во время шоу зрители могли задавать вопросы, позвонить и даже спеть дуэтом с Филиппом. Придумывал челленджи и следил за точностью их выполнения ведущий и шоумен Владимир Маркони, известный своими пранками в Youtube-шоу Comment Out.

«Филипп Киркоров снова принял наш челлендж – прожить целые сутки, не покидая квартиры и используя только возможности подписки СберПрайм+, – сказал старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. – Мы тестируем актуальные свежие форматы для промо наших продуктов, чтобы узнавать о них было интересно – в итерактивной, вовлекающей форме».