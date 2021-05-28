Собянин: Москвичи завоевали половину дипломов Всероссийской школьной олимпиады

13:15

Московские школьники продемонстрировали впечатляющие результаты, завоевав половину дипломов Всероссийской олимпиады 2020-2021 учебного года. По словам мэра Сергея Собянина, Московская система образования оказалась устойчивой в условиях пандемии. «Количество дней, времени, когда вы учились дистанционно, самое большое, наверное, из всех школьников страны, - заявил градоначальник. - Но так было необходимо. И, конечно, мы волновались за вас. Волновались, сможете ли вы освоить предметы, достойно выступить на олимпиадах, показать свои знания - не то чтобы показать, а взять эти знания. Но результат превзошел ожидания. У нас в этом году больше половины всех золотых медалей - это москвичи. Это означает: несмотря на все сложности, проблемы, московское образование выстояло, а вы победили».

При этом призеры, победители всероссийской олимпиады учатся практически во всех районах Москвы, а это подтверждает то, что московское образование является очень качественным и доступным для горожан.

Мэр ометил, что победители всероссийской олимпиады получают денежные призы и возможность поступать в лучшие вузы страны. "О вас знают лучшие институты мира, лучшие корпорации, которые будут за вами присматривать и приглашать вас на работу. Я уверен, что так и будет", - заявил Собянин.